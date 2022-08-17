إحالة 45 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.



وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 35 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.



وكذلك إحالة 10 أشخاص من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحية بقرى بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.