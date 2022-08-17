أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ جهينة للصناعات الغذائية، الدولية للأسمدة والكيماويات، العامة لصناعة الورق-راكتا، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المطورون العرب القابضة، اودن للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 9.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 920.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 181.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 157 مليون جنيه، 453.6 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 10058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3686 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، النعيم القابضة للاستثمارات، العرفة للاستثمارات والاستشارات 1.2 مليون سهم، 4.4 مليون سهم، 87.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، سبيد ميديكال 13955 سهم، 13 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، 400 ألف سهم، 5404 سهم، 200 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العرفة للاستثمارات والاستشارات 677.7 ألف سهم، 300 ألف سهم، 40.4 ألف سهم، 9.6 مليون سهم، 87.6 مليون سهم، على التوالي.

دومتى

أعلنت البورصة المصرية، فتح باب تنفيذ عرض شراء على الشركة العربية للصناعات الغذائية-دومتي، عدد 96.2 مليون سهم بنسبة 34% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة والمكملة لنسبة 90% من إجمالي الأسهم المصدرة بسعر 5 جنيهات للسهم، خلال 20 يوم عمل تبدأ من جلسة تداول اليوم 18 أغسطس وحتى نهاية جلسة تداول يوم 14 سبتمبر.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.