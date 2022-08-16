3.91% ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مايو 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليـوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 113.27 خلال شهر مايو 2022 (أولـي) مقابل 109.01خلال شهر ابريل 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 3.91٪.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 342.18 خلال شهر مايو 2022 مقارنة بشهر ابريل 2022 حيث بلغ 262.81 بارتفاع قدره 30.20٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.

وبلغ الرقـم القيـاســي لصناعــة المنتجات الغذائية 151.66 خلال شهر مايو 2022 مقارنة بشهر ابريل 2022 حيث بلغ 146.87 بارتفاع قدره 3.26٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 104.46 خلال شهر مايو 2022 مقارنة بشهر ابريل 2022 حيث بلغ 107.22 بنسبة انخفاض قدرها 2.57٪ وذلك لتوافر المخزون.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المطاط و اللدائن 79.21 خلال شهر مايو 2022 مقارنة بشهر ابريل 2022 حيث بلغ 85.48 بانخفاض قدره 7.34٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.