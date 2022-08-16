‫أمراض النباتات ينظم برنامجا تدريبيا حول أمراض الفاكهة والطرق الحديثة لمكافحتها

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن المعهد ينفذ برنامجا تدريبيا بعنوان: "تشخيص أهم الأمراض التى تصيب أشجار الفاكهة والطرق الحديثة لمكافحتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة فى مكافحة أمراض الفاكهة وأهم الأمراض التى تصيب محصول المانجو والطرق الحديثة فى مكافحتها.

كما يتضمن البرنامج أهم الأمراض التى تؤثر على الطاقة الإنتاجية للموالح وسبل مكافحتها ايضا المكافحة المتكاملة للأمراض التى تصيب نخيل التمر وتنوع الفطريات كبيرة الحجم المسببة للتقرحات وأعفان الأخشاب بأشجار الفاكهه والأشجار الخشبية والحد من انتشارها بالإضافة إلى أهم الأمراض التى تصيب الزيتون وطرق تشخيصها ومكافحتها وأهم أمراض التفاح وطرق مكافحتها الحديثة والاستراتيجيات العامة لتشخيص أمراض الموالح والطرق غير التقليدية للمكافحة وأيضا أهم الأمراض التى تصيب محصول الموز وطرق مكافحتها الحديثة وأهم أمراض ومشاكل العنب والطرق الحديثة فى مكافحتها فى ضوء المكافحة المتكاملة للأمراض.

ويستهدف البرنامج تدريب الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية، وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.