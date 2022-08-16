اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يتابع سير العمل والمخازن والماليات بإدارات شرق وغرب المحلة وسمنود وزفتى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:26 م
وكيل تعليم الغربية يتابع سير العمل والمخازن والماليات بإدارات شرق وغرب المحلة وسمنود وزفتى جولة وكيل تعليم الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة لتفقد سير العمل والمخازن والماليات، والأعمال الإدارية، بأربعة إدارات تعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.
 
 
شملت جولة المتابعة إدارات شرق وغرب المحلة وسمنود وزفتى، واستهدفت متابعة سير العمل بالدواوين الأربعة، للوقوف على كافة السلبيات والمعوقات وإزالتها، وتيسير كافة الإجراءات للمواطنين المترددين على الديوان، ومتابعة موقف المخازن، وصرف حوافز الصفوف الأولى للمعلمين، وصرف الأحكام القضائية لأرصدة الإجازات، وذلك من خلال لجنة موسعة تضم إدارة التوجيه المالي والإدارى، وإدارة المتابعة، والشئون القانونية، وإدارة التعليم الخاص.
 
 

 


تعليم الغربية

وكيل تعليم الغربية

ادارة زفتي التعليمية

المحلة

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة