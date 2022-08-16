وذكرت وزارة الخارجية السودانية -في بيان الاثنين- أن لقاء وزير الخارجية السوداني المكلَّف بالسفير السعودي -بمقر وزارة الخارجية- تناول سبل تطوير العلاقات الثانية بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير السعودي بمواقف السودان المساندة للمملكة، وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو ٢٠٣٠".