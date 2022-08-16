وزير الرى يبحث مع محافظ الغربية موقف المشروعات وإزالة التعديات

الغربيــــة عادل ضرة

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة والموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع بمحافظة الغربية.



وهنأ الدكتور رحمي، الدكتور سويلم على توليه مهام منصبه الجديد وزيراً للموارد المائية والرى، متمنياً له دوام التوفيق.



وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الدكتور رحمي، مؤكداً على استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة في كافة الموضوعات المتعلقة بالموارد المائية.



وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لتنفيذ السياسة المائية بكل محافظة.



واستعرض الدكتور سويلم موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة الغربية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 5132 مخالفة على مساحة 522 ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور سويلم أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.



واستعرض الدكتور رحمي موقف مشروعات تأهيل الترع التي تم تنفيذها داخل نطاق قرى مركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم نهو تأهيل 13 كيلومتر من الترع ، وجاري العمل في 66 كيلومتر أخرى بزمام مركز زفتى.



وتناول اللقاء موقف أعمال تأهيل الترع داخل مراكز المحافظة المختلفة ، حيث تم الانتهاء من تأهيل 263 كيلومتر حتى تاريخه، وجاري العمل في تأهيل ترع بأطوال 159 كيلومتر أخرى بزمام المحافظة.



كما تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والذي يستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ، وأعمال تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط شمال مدينة زفتى ، وأعمال تدعيم قنطرة عمر بك بنطاق محافظة الغربية.



