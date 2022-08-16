نجاح جديد لعملية لاستئصال الغدة الجار درقية لمريضة فى مستشفى الكرنك الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح استئصال الغدة الجار درقية (Parathyroid gland)، مع الحفاظ على العصب المغذى للأحبال الصوتية، لمريضة تعانى من ورم بالغدة الجار درقية بالمستشفى، وذلك استمرارا لسلسلة النجاح للأطباء بالمستشفى.

وأضاف الدكتور خلف عمر لـ"اليوم السابع"، أنه حضرت المريضة إلى المستشفى وكانت تعانى من آلام شديدة بالعظام، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود ورم فى الغدة الجار درقية، مما تسبب فى زيادة إفراز هرمون الباراثرمون parathormone والذى يتحكم فى مستويات الكالسيوم والفوسفات فى الدم، ومع زيادة إفرازه تسبب فى سحب الكالسيوم فى العظام وهو المسبب الرئيسى لآلام العظام.

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه تمكن فريق جراحة الأورام بالمستشفى من استئصال الغدة الجار درقية مع الحفاظ على الأعصاب المغذية للأحبال الصوتية سليمة دون الإضرار بها، وخضعت المريضة للمتابعة بالأقسام الداخلية بالمستشفى مع تزويدها بالعلاج المناسب لتعويض نقص الكالسيوم حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى، مع المتابعة فى العيادات الخارجية، وشارك فى إجراء العملية كلاً من الدكتور ممدوح السيد استشارى جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور محمد سعد الدين أخصائى ورئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور محمد عبدربه أخصائى جراحة الأورام بالمستشفى، ومن قسم التخدير الدكتور محمد أبو جريشة استشارى التخدير بالمستشفى، والدكتور أيمن حسين أخصائى التخدير بالمستشفى، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات إيهاب جمال وطه محمد، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل وبتكلفة 300 جنيه فقط سددتها المنتفعة.