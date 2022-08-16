موسكو: زيارة الوكالة الذرية لمحطة زابوروجية عبر روسيا ستكون موضع مفاوضات

كتب أحمد عرفة

أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنفيتسكي أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجية النووية جنوب أوكرانيا عبر روسيا، ستكون موضع مفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إن هذا موضوع يحتاج مزيدا من المفاوضات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأضاف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية أن نتائج المفاوضات ستوضح الخيارات البديلة التي يمكن النظر فيها.