مساعد وزير الخارجية: المصريون بالخارج ثروة كبيرة لابد من دعمها والحفاظ عليها

كتب محمود راغب

واصل المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج ، اليوم الثلاثاء، انعقاد جلساته، حيث عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج"، وأدارتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

وخلال الجلسة، قال السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن جوازات المصريين بالخارج تراكمت نتيجة لأزمة فيروس كورونا وتوقف النقل الجوي، لكن الآن لا يوجد أي أزمة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، يتم إصدار الجواز فورا ولدينا مرونة كبيرة لدعم المصريين بالخارج.

وأضاف عبد الصادق، خلال الجلسة أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة وقيمة كبيرة لمصر، وقال: "إننا في سبيلنا إلى ميكنة الأعمال القنصلية للحصول على الشهادات المختلفة، وفقا لأحدث النظم العالمية، والآن يتم تأسيس البنية التحتية التي تعتمد على أنظمة تأمين عالية جدا، للحفاظ على التداول الأمن للوثيقة"، موضحا أن الميكنة لا تعني أن الجواز أو الشهادة ستكون "إلكترونية أو عبر الهاتف"، لكن تعني إتاحة التقديم إلكترونيا وتوفير وقت وجهد كبير للحصول على جواز السفر.

وطالب مساعد وزير الخارجية، بضرورة تسجيل المصريين بالخارج في قاعدة بيانات وزارة الخارجية لتوفير معلومات قوية ودقيقة لدعم المنظومة الجديدة المميكنة.

وشهدت الجلسة، استقبال عدد من استفسارات المشاركين بالمؤتمر من المصريين بالخارج حول إجراءات شحن الجثامين، وأبرز التيسيرات المقدمة في ذلك الإطار، وكذلك التوجيه بحل مشكلات عدد من الطلاب المصريين بالخارج، بجانب الإشارة إلى مستجدات دراسة استصدار تشريعات جديدة للنهوض بأوضاع المصريين بالخارج.