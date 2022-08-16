مسؤول روسي: نبني محطات رادار للإنذار المبكر للصواريخ الباليستية

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قال مدير عام شركة "أر تي إي" الروسية المُصنعة لمحطات الرادار الروسية سيرجي بوييف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستبني محطات رادار للإنذار المُبكر للصواريخ الباليستية من طراز "فورونيج" المتطورة في أربعة اتجاهات.

وأضاف بوييف حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن العمل جار حاليًا لبناء الرادارات في الجنوب والشمال ويجري تطوير اتجاهين آخرين في الشرق الأقصى والشمال الغربي.

وتابع أن البناء جار في الجنوب والشمال ويجري تطوير اتجاهين جديدين لتسليم معدات وأنظمة الرادار وهما الشرق الأقصى والشمال الغربي.

وأكد أن محطات الرادار التي تمت ترقيتها من طراز"فورونيج" ستكون أسهل في التشغيل من خلال التشغيل الآلي المعروف بـــ "الأتمتة"، كما سيوظف الفريق القتالي لمحطة الرادار الجديدة عددًا أقل من الأفراد.

وأشار إلى أنه تم تصميم النظام لرصد الصواريخ الباليستية في أقصر وقت ممكن على أراضي روسيا وحلفائها.

ويتكون نظام الإنذار المبكر الصاروخي الروسي من المكون الفضائي الذي يدمج أقمار /تندرا/ الصناعية والجزء الأرضي لشبكة من الرادارات من طراز/ فورونيج/ التي تغطي جميع اتجاهات التهديد الصاروخي من خلال مجال الرادار المستمر.

