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محكمة تونسية تقضى برفض الاستئناف على الطعن المقدم على نتائج استفتاء 25 يوليو

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:17 م
محكمة تونسية تقضى برفض الاستئناف على الطعن المقدم على نتائج استفتاء 25 يوليو استفتاء تونس
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، أن الجلسة العامة القضائية أصدرت حكما، اليوم الثلاثاء، بموجب اختصاصها الاستئنافي بالنظر في نزاع النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي أجري 25 يوليو الماضي، برفض الطعن الوحيد المقدم لديها من الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" شكلًا.

 

فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، عن عقد مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد.

 

وكانت الهيئة قد أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو الماضي، ووافق عليه مليونان و830 ألفًا و94 ناخبًا بنسبة 94.6 % من جملة المشاركين في الاستفتاء.


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