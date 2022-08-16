محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومنع عودتها

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الاحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا علي جميع الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، حملة مكبرة بالتنسيق مع حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة لغزالة الاشغالات استهدفت شوارع عبد الفتاح الطلخاوى وطريق اسكندرية مطروح حتى سوق الهانوفيل واسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الإشغالات.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لغزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين وفرض الانضباط وفتح الطريق شملت شوارع رشاد شفيق بالسيوف والمشير و شارعي الجلاء و جميلة بو حريد، وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عدد 54 حالة غشغال، وذلك بالتعاون مع وحدة التدخل السريع .

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعدياتن شملت ميدان عرابي والتحرير وطريق الكورنيش وشارع قصر رأس التين والسبع بنات وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 40حالة إشغال متنوع.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات بنطاق الحي شملت شوارع: سعد زغلول ،السلطان حسين جواد حسني، الحضرة البحرية، ميدان زويل ،يوسف فهمي ،طريق الحريه، والشيخ سعدي وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 25 حالة اشغال متنوع.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإزالة الإشغالات وعربات الباعة الجائلين استهدفت شوارع الاقفال، ام السلطان، صينيه الورديان وأسفرت عن التحفظ على 48 إشغال متنوع.

بينما قام حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لازالة كافة الاشغالات بنطاق الحي شملت شوارع 25 طوسون ،اسكوت ، تقسيم القاهرة ، ملك حفني بحري ، شارع جمال عبد الناصر وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 83 حالة إشغال متنوع.