مبعوثة الأمم المتحدة تتوجه إلى ميانمار لمناقشه وصول المساعدات دون عوائق

كتبت: هند المغربي

توجهت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة نولين هايزر إلى ميانمار في أعقاب النداء الأخير من مجلس الأمن للوقف الفوري لجميع أشكال العنف ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستركز المبعوثة الأممية على معالجة الوضع المتدهور والشواغل الفورية، بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الأولوية في ولايتها.

وأشار المتحدث الأممي إلى أنه تأتي زيارة المبعوثة الخاصة في أعقاب مشاوراتها المكثفة مع الجهات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني وكذلك المجتمعات المتأثرة بالصراع المستمر.