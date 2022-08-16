اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:53 م
أكرم القصاص
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قافلة طبية وتوعوية لعلوم الإسكندرية بمنطقة أبيس 7.. صور

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:42 م
قافلة طبية وتوعوية لعلوم الإسكندرية بمنطقة أبيس 7.. صور قافلة طبية وتوعوية لعلوم الإسكندرية بمنطقة أبيس 7
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد  العالى للصحة العامة قافلة طبية وتوعوية  لمنطقة أبيس 7 تماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الإنسان.
 
قافلة طبية وتوعوية لعلوم الإسكندرية
قافلة طبية وتوعوية لعلوم الإسكندرية
 
استهدفت القافلة الكشف على الاطفال من عمر يوم الى 15 سنة  للاكتشاف المبكر لأمراض القلب وبعض الأمراض التى يولد بها الطفل.
 
وقام أعضاء القافلة بالكشف على 105 من أطفال القرية وتم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى رأس التين للمتابعة  وعمل اللازم  وقام الفريق الطبي بتقديم ندوة عن مرض القلب فى الاطفال، يذكر أن الحملة استهدفت حوالي 150 فردا من مختلف الفئات.
 
قافلة طبية وتوعوية لعلوم الإسكندرية
قافلة طبية وتوعوية لعلوم الإسكندرية

 


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