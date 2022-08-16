على طريقة الكتعة.. ضبط متهمين باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما باستغلال الأحداث فى ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية ، وآخرى بدون عمل)، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام، متخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض) حال إستغلالهما لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول، وبصحبته عدد (4) من الأحداث "المجنى عليهم"، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان المذكوران باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.