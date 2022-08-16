ضمن حياة كريمة.. جامعة قناة السويس تنظم قالة تنموية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس قافلتها التنموية التطويرية إلى منشية مبارك بقرية الشهيد خيرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أنه ضمن مبادرة القرن ( حياة كريمة ) والتي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي- تواصل جامعة قناة السويس دورها المجتمعي، ومشاركاتها المستمرة في المبادرة، حيث تشارك بالقافلة العديد من كليات الجامعة.

وقام أساتذة الجامعة من كلية الزراعة زيارة عدد من الحقول المزروعة بالمحاصيل المختلفة مثل المانجو، وحقول عباد الشمس والذرة والبرسيم الحجاز والأرز وزراعات الخضروات الفلفل والباذنجان حيث يواجه المزارعين في هذه الزراعات بعض المشاكل، وقاموا بالتوصية برش المحاصيل بالمبيدات الحشرية الموصى بها مع مقاومة الحشائش والاهتمام بالتسميد خاصة أملاح السلفات نظرا لوجود أملاح في التربة.

كما قام أساتذة كلية التربية بتوجيه ندوة توعوية للعديد من نساء القرية حول انتشار الزواج المبكر، وزيادة حالات الطلاق، وانتشار الأمية؛ وفي المجال الهندسي تم وضع تصور مبدئي لمبنى الوحدة المحلية للقرية بإعادة إحلال، وإعادة هيكلته عن طريق رسومات وخرائط جديدة للمبنى.

نظمت القافلة بإشراف عام دكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف عليها المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ومهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.