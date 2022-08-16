ضربة جديدة لترامب.. المستشار المالى لمنظمة الرئيس السابق يعترف بالتهرب الضريبي

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت مصادر لشبكة إن بي سي الأمريكية، إنه من المتوقع أن يقر المدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين فايسلبيرج بالذنب في تهم جنائية مرتبطة بتوجيه الاتهام له من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن في تحقيق بشأن أعمال الرئيس السابق دونالد ترامب.

يمكن أن يأتي إعلان فايسلبيرج الرسمي في أقرب وقت يوم الخميس، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة المتوقعة على الفور.

اتُهم فايسلبيرج ومنظمة ترامب كجزء مما وصفه المدعون بأنه مخطط "خارج الدفاتر" على مدى 15 عامًا لمساعدة كبار المسؤولين في منظمة الرئيس السابق على تجنب دفع الضرائب.

اتهم فايسلبيرج البالغ من العمر 74 عامًا، بتجنب دفع ضرائب على 1.7 مليون دولار من دخله، وكان فايسلبرج ، الذي استسلم في يونيو 2021 بعد إدانته ، قد تم وضعه للمحاكمة في أكتوبر.

وتواجه منظمة ترامب تهماً منفصلة، لكن لا توجد مزاعم بارتكاب مخالفات جنائية ضد ترامب نفسه ، الذي واجه تحقيقات جنائية طويلة الأمد على جبهات متعددة استحوذت على الاهتمام الوطني منذ بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ممتلكاته في فلوريدا.

واجه مسؤولو انفاذ القانون عدد من التهديدات في أعقاب البحث ، حيث دعا بعض أنصار ترامب إلى "حرب أهلية" وواحد هاجم مكتبًا ميدانيًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وألقي القبض على رجل في ولاية بنسلفانيا يوم الاثنين ووجهت إليه تهديدات.