ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية بدائرة المناخ فى بورسعيد

تمكن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من الجبن المطبوخ "مثلثات" والشيدر منتهية الصلاحية بدائرة المناخ.

وأحكمت الرقابة التموينية بإدارة تموين وسط بقيادة طلعت البساطى مدير إدارة وسط قبضتهم على كميات كبيرة من جبن المثلثات فى حالة منتهية الصلاحية تباع على إنها صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكانت قد صدرت التعليمات المشددة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد على إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخازن، وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية .

وعلى الفور، تم تشكيل حملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية والسادة كبار المفتشين وأحمد العربى رئيس الرقابة عادل عثمان كبير مفتشين ومعاونه طارق حامد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات تقدر بـ 720 علبة جبنة مثلثات مطبوخ بداخل كل علبة 8 قطع جميعهم فى حالة انتهاء للصلاحية وتباع للمواطنين على إنها صالحة للاستهلاك الآدمى مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش والتدليس.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المحال التجارية نطاق دائرة الحى بحوزته كمية تقدر بـ19 قالب جبنة شيدر زنة القالب 2 كيلو جرام فى حالة انتهاء للصلاحية بإجمالى 38 كجم مخالفاً للقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن مفتشى إدارة تموين وسط من تحرير محضر آخر لأحد المحال التجارية يقوم ببيع السجائر أزيد من السعر الرسمى بزيادة قدرها 8 جنيهات بعد عمل محاولة شراء جديدة مخالفة للمرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.