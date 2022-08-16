ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله بالمنشاه جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة المركز، وتم التحفظ على حفرة مستطيلة بنهايتها كتلة من الحجر الجيرى وليس بها نقوش أو كتابات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج يتضمن ورود معلومات لضباط القسم تفيد قيام حسان ر ع م 56 سنة عامل ويقيم شارع بندر المنشاة بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي إستهدفت منزل المذكور حيث تم ضبطه وتبين وجود حفرة مستطيلة بأبعاد 1 متر × 1.5 متر وعمق 2 متر لها ممر يتجه للناحية الغربية بأبعاد 1 متر × 80 سم وبطول 2 متر بنهايته كتلة من الحجر الجيري ليس بها نقوش أو كتابات، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المذكور، اعترف بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار وبمعاينة مكان الحفر بمعرفة لجنة مفتشي آثار المنشاة أكدوا أن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.