صور.. مياه سوهاج توجه قافلة مائية لقرية برخيل بمركز البلينا

سوهاج – عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية برخيل بمركز البلينا بسوهاج، والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية وندوات لرواد مراكز الشباب ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وحملات طرق ابواب واستطلاعات راي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.



جانب من التوعية للمواطنين (1)



جانب من التوعية للمواطنين (2)



جانب من التوعية للمواطنين (3)



جانب من التوعية للمواطنين (4)