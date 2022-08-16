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سلطات "دونيتسك": مقتل 9 أشخاص جراء القصف الأوكرانى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:57 ص
سلطات "دونيتسك": مقتل 9 أشخاص جراء القصف الأوكرانى خلال 24 ساعة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في (دونيتسك) الشعبية، اليوم الثلاثاء، مقتل تسعة أشخاص جراء القصف الأوكراني على أراضيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك، بمقتل تسعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح؛ نتيجة انفجار لغم من طراز (ليبستوك)".

 

وكان مقر الدفاع الإقليمي بدونيتسك الشعبية قد أفاد - أمس - بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء القصف الأوكراني خلال الساعات الماضية


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