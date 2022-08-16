اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:04 م
أكرم القصاص
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زعيم المعارضة الكينية يعتزم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:00 م
زعيم المعارضة الكينية يعتزم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا
أ ش أ

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قال زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا إنه سيطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية "بجميع الخيارات القانونية"، وذلك في أعقاب إعلان فوز نائب الرئيس الكيني ويليام روتو بالرئاسة.


ووصف أودينجا في مؤتمر صحفي أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء ما حدث بأنه "تجاهل صارخ للدستور." 
وكان رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، وافولا تشيبوكاتي، قد أعلن أمس فوز روتو بحصوله تقريبا على 50.5% من الأصوات، متغلبا على منافسه أودينجا الذي حصل على حوالي 49%.


ويأتي الإعلان بعد أن انسحب أربعة من مفوضي لجنة الانتخابات السبعة من مركز الفرز الوطني، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا في أحد فنادق نيروبي معلنين فيه تبرؤهم من النتائج.


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