خدمات صحية ورعاية طبية لأكثر من 874 ألف و500 مستفيداً ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية وضرورة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما أنها تستهدف تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والتي تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة التي تشمل كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المراحل السنية.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، لمناقشة تقرير بشأن النتائج والجهود التي أسفرت عنها المبادرات الرئاسية المنفذة خلال 7 أشهر" في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 1 أغسطس الجاري، وتضمنت الإشارة إلى أعداد المستفيدين من المبادرات الرئاسية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية لحالات العزل المنزلى لمرضي فيروس كورونا، وصحة المراهقين، والاكتشاف المبكر للأنيميا والتقزم والسمنة والنحافة لتلاميذ المرحلة الابتدائية ، والأمراض المزمنة لكبار السن ، وضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة..وغيرها



تبين من التقرير، الذي أعدته د.مديحة سري منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، أنه تم خلال الفترة المذكورة، متابعة 2707 حالة عزل منزلي لمرضى فيروس كورونا عن طريق مبادرة العزل المنزلي، وتقديم خدمات برنامج رعاية المراهقين من كشف وتوعية ومشورة لعدد 75 ألف و874 من المراهقين، وتقديم خدمات مبادرة صحة المرأة لأكثر من 247 ألف و340 سيدة على مستوى المحافظة ،وتقديم خدمات مبادرة الاكتشاف المبكر للأنيميا والتقزم والسمنة والنحافة لعدد97 ألف و823 طفلاً بالريف، علاوة على تقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 38 ألف و812 مواطناً،وتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن لعدد 3150 مسناً من كبار السن.



كما تدريب 75من الأطباء وأطقم التمريض على الفحص الطبى الشامل لعيادات صديقة الشباب، وتقديم خدمات مبادرة الحفاظ على صحة الأم والجنين 27 ألف و965 سيدة، وخدمات مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع فى الأطفال حديثى الولادة لعدد 38 ألف و391 طفلاً، بجانب تطعيم 129 ألف و229 مواطناً بلقاح كورونا في حملة طرق الأبواب.



