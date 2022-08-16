حملات تشجير موسعة على الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تشهد الشوارع والطرق الرئيسية بمختلف مراكز ومدن محافظةالشرقية، حملات موسعة لزراعة الأشجار علي جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال زراعة الأشجار على جانبي المحاور والطرق تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بزراعة الأشجار على طول الطريق بداية من قناطر صفط حتى مدخل مدينة أبوحماد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدات المحلية بأعمال تجهيز وزراعة عدد كبير من الأشجار ومنها شجر الزيتون على جانبي الطريق العام لزيادة المساحات الخضراء ولخلق جو بيئي وصحي للمواطنين..

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال زراعة أشجار بالإدارة البيطرية بالحسينية عبارة عن أشجار مثمرة من ( الجوافة _ البرتقال _ الليمون _ التوت البلدي _ التوت العماني) لإحداث نقلة نوعية حضارية والحفاظ على بيئه صحية ونقية والحفاظ على صحة المواطنين.

كما تواصل رئاسة مركز ومدينة بلبيس أعمال التشجير على الطرق العامة والميادين للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى لمدخل المدينة أمام المواطنين والزائرين.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بزراعة أشجار مثمرة بشوارع المدينة بهدف زيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بزراعة أشجار بشوارع مدينة ههيا على جانبي بحر مويس وكوبري الأقصى وشارع الجمهورية من أجل خلق بيئة نظيفة وجميله واضفاء مظهر جمالي.