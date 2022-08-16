حسن نور وكيلا لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور حسن محمد نور الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالعمل وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متنمياً له التوفيق والسداد فى المهمه الموكله إليه.

هذا وقام رئيس الجامعة بإستقباله بمقر مبنى رئاسة الجامعة لتسليمه القرار بحضور الدكتور عادل السعدني عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وأصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال الأيام الماضية عدت قرارات لتعيبن وكلاء جدد لعدد من الكليات بجامعة قناة السويس.