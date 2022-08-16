اليوم السابع
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حبس أخطر تاجر مخدرات ضبط بحوزته مخدر الآيس والحشيش فى عين شمس

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:39 م
حبس أخطر تاجر مخدرات ضبط بحوزته مخدر الآيس والحشيش فى عين شمس كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، حبس أخطر تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته 9 كيلو من مخدر الحشيش والآيس.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس- مبلغ مالى- هاتف محمول).
 
بمواجهته اعترف أمام اللواءين محمد عبد الله مدير مباحث المديرية وعلاء بشندي، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
 

 


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