تموين الغربية تضبط ملح مجهول المصدر وعدسات لاصقة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 340 عدسه لاصقه و2 طن ملح مجهول المصدر في حملة مكبرة بمركز ومدينة المحلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثييف الحملات التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة وتم تشكيل حملة تموينية للمرور على كافه الانشطه بدائرة مركزو مدينة المحله الكبرى، قادها المهندس محمدابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وتم ضبط مصبغه أقمشة ووبريات بحى ثالث المحله وبداخلها 2 طن ملح مجهول المصدر.

كما تم ضبط محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص والتحفظ على 340 عدسه لاصقه بالمخالفه للقانون رقم 127لسنه 1955لمزاولته مهنه الصيادلة بدون ترخيص والاضرار بالصحة العامة مما يسبب ذلك حالات فقدان الأبصار وتحرر عن ذلك محاضرجنح بالمخالفات واحالتهم للنيابة العامة.