"تموين الإسكندرية" تكرم عددا من قيادتها المتميزين

الإسكندرية جاكلين منير

أقامت مساء اليوم الثلاثاء، مديرية التموين والتجارة الداخلية احتفالية كبيرة بالقاعة الكبرى بالغرفة التجارية، بحضور المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، لتكريم قيادات المديرية والعاملين المتميزين.

بدأ الحفل بتقديم من المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى الذى ألقى كلمة الافتتاح، والتى جاء بها أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تنتهج مبدأ الاستثمار فى العنصر البشرى وتثمنه وترتقى به للنهوض بمستوى أداء المديرية بما يليق بهذه المؤسسة العريقة لينعكس على رضاء المواطن السكندرى.

وقام المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بإلقاء كلمة شكر خلالها المكرمين على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث ارتقى أداء المديرية و الذى ساعد فى تقديم خدمات متميزة للمواطن السكندرى تتمثل فى إحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين، وترجم ذلك من خلال الضبطيات المتميزة للإدارات التموينية الفرعية، والتى ضربت بيد من حديد لمن تسول له نفسه بمحاولة الاتجار بصحة و مقدرات المواطنين و كذلك من تسول له نفسه بالاتجار فى الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

كما أثنى على أداء القيادات التى تم تكريمها و فرق العمل التابع لهم، ووعد بتكرار هذه التجربة من التكريم لجميع العناصر المتميزة من لحين لآخر لرفع الروح المعنوية للعاملين بالمديرية و تشجيعا لهم وإيجاد بيئة عمل مشجعة للتميز والابتكار.