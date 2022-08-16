تعرف على خطة حل مشكلة المواقف العشوائية والازدحام المرورى بملوى المنيا

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى بمحافظة المنيا، أنه بناءً على طلب الوحدة المحلية بإقامة موقف سيارات على المساحة الواقعة بين ترعة الابراهمية والسكة الحديد حضرت لجنة من مندوبى مديرية المساحة لعمل فصل حد بين أملاك الرى والسكة الحديد للبدء فى تنفيذ موقف السيارات والمخصص لها 9 ملايين جنيه للقضاء على مشكلة المواقف العشوائية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك بالاضافة الى إستغلال أماكن الانتظار التى تم تنفيذها أسفل الكوبرى كموقف للسيارات.

ولفت إلى أنه سيتم عمل مظلات على مساحتين بالمكان المخصص لعمل موقف به والواقع بجوار بورتورست بطريق مصر أسوان الزراعى .

وأكد رئيس المدينة أنه جار عمل خطة توزيع لكافة مواقف السيارات بالمدينة لحل مشكلة المواقف العشوائية والازدحام المرورى بشوارع مدينة ملوى.