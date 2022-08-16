تطوير الميادين وزراعة الأشجار بمدن كفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ وميادينها، أعمال زراعة الاشجار على الطرق السريعة و الرئيسية والميادين وبالأحياء، وعلى جانب المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها،وري الأشجار والحدائق العامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية حضارية وحفاظاً على بيئة صحية ونقية،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن، بزراعة الاشجار بالميادين وعلى الطرق وخاصة الرئيسية، وري الحدائق العامة المجانية ، كما وجه بالاستفادة من الاشجار التي تنتجها المشاتل،لزراعتها بالطرق والميادين.

تابعت المهندسة عايده ماضي السكرتير العام المساعد، أعمال زراعة الأشجار الملائمة علي جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها ، وكذلك مداخل مدينة كفر الشيخ،لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية بشوارع وميادين العاصمة.

كما أشرف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق على أعمال زراعة الاشجار بعدد الطرق، وري الاشجار والحدائق العامة، بميادين المدينة، كما تابع رؤساء المدن أعمال ري الاشجار، وزراعة الاشجار بالشوارع.



زراعة الاشجار بكفر الشيخ



اعمال التطوير



ري الاشحار وزراعتها



الاهتامام بري الاشجار



الاهتمام بالاشجار



ري الاشجار بدسوق



زراعة الاشجار برافد الطريق الدولي الساحلي