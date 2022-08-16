تخفيض القدرة الكهربائية لأعمدة الإنارة على الميادين والشوارع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بتخفيض القدرة الكهربائية لأعمدة الإنارة على الطرق والميادين والشوارع الرئيسية تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، في تنفيذ تطبيق خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة و الأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية، مع ضرورة إلزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش بتوقيتات الغلق المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن و أحياء المحافظة (الحسينية / ديرب نجم / منيا القمح / القنايات / القرين / صان الحجر / حي أول وثان الزقازيق) بترشيد إستهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بالقدرة التخفيضية المناسبه لتوفير إضاءه جيده بالشوارع والطرق أمام حركة السيارات والمارة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تكثيف أعمالها اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بشوارع وميادين المحافظة.