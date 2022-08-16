تحرير 6 قضايا فى حملات على محلات قطع غيار السيارات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة على محلات بيع قطع غيار السيارات بمدينة الأقصر، مما أسفر عن تحرير 6 قضايا والتحفظ على 90 شمعة إحتراق بدون فواتير بتلك المحلات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المشددة من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بشأن تشديد الرقابة على محلات بيع قطع غيار السيارات حفاظاً على حقوق المستهلكين وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وفي هذا الصدد كلف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، كلا من المهندس عبد الرازق صافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وذلك بالاشتراك مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابى رئيس المدينة لعمل حملة مكبرة شملت المرور على عدد 9 محلات بيع قطع غيار السيارات.

أسفرت جهود تلك الحملة عن التحفظ على عدد 90 شمعة احتراق بيجو بدون فواتير، وتم تحرير عدد 6 قضايا عدم الإعلان عن أسعار قطع الغيار بوسائل الإعلان المختلفة، وكذلك تحرير قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وجارى تحرير القضايا والقيد بقسم شرطة بندر الأقصر والعرض على النيابة العامة.

جدير بالذكر، بأن مديرية التموين تستقبل جميع الشكاوى فى هذا الشأن عبر بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك بمقر المديرية الحالى بناحية نجع الخطباء بجوار المرور، وعن طريق جميع الإدارات الخارجية التابعة للمديرية، وجارى متابعة أعمال جميع أماكن تداول وبيع قطع الغيار والعرض أولا بأول بالموقف.



حملات على محلات بيع قطع غيار السيارات بالأقصر



التحفظ على 90 شمعة إحتراق بدون فواتير بالأقصر



تحرير 6 قضايا والتحفظ على 90 شمعة إحتراق بالأقصر