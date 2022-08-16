تحرير 24 محضرا وضبط طن مضبوطات متنوعة غير صالحة فى 13 حملة بيطرية بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار الرقابة والرصد والمتابعة للأسواق ومنافذ البيع المختلفة من خلال حملات دورية للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة المواطنين، ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش، لافتاً إلى التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لسن تلك الحملات مشيراً إلى ضبط طن من المضبوطات المتنوعة غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 24 محضرا خلال حملات بيطرية على مدار شهر.

وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم تحرير 24 مخالفة ومحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإجمالي مضبوطات 1 طن و111 كيلوجرام خلال 9 حملات بيطرية على مدار شهر بالإشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين التابع لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين وذلك خلال شهر مضيفاً إنه تم الكشف علي اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 18 طن و332 كيلو جرام لحوم بلدية ومستوردة تقريباً و9831 كيلوجرام دواجن و37 كيلو جرام أسماك بالإضافة إلى المرور على 20 مجزر لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى عدد 3559 حيوانات كبيرة و 2000 من الدواجن.