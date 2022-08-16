تحرير 1444 محضرا تموينيا متنوعا بدمياط خلال يوليو الماضي

قال المحاسب علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط، إن الحملات التموينية مستمرة يوميا بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وهي بالفعل أسفرت عن تحقيق انضباط كبير بالأسواق.

وأضاف على الغزاوي في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحقيق أعلى معدلات لضبط المخالفات في تاريخ مديرية التموين بدمياط لمنع الجشع والاستغلال، و تم تحرير 1444 محضرا تموينيا متنوعا خلال يوليو الماضي، وتم تحرير 1979 محضر تموين متنوع خلال يونيو الماضي، كما تم تحرير 1661 محضر تموين متنوع خلال مايو الماضي، وجميع المحاضر والمخالفات يتم اتخاذ قرارات سريعة فيها لتكون رادعا لمنع الجشع والاستغلال بالاسواق والمحلات.