اليوم السابع
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تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت طفلتها لـ11 سبتمبر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:49 م
تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت طفلتها لـ11 سبتمبر محكمة _أرشيفية
أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، اليوم الثلاثاء، محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها، لجلسة 11 سبتمبر، عقدت  الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.
 
وكشف أمر الاحالة قيام المتهمة بضرب  المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها،  بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها ملتفتة عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوي علي تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتي بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها آملة ألا تنفر من سؤالها، ففاجأتها بتنصلها من الأمومة ضاربة اياها علي وجهها فاشتد بكائها، فانهالت عليها صفعا حتي ارتطمت رأسها بالحائط،  فأغشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي خارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
 

قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



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