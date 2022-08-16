بايدن يوقع قانون خفض التضخم.. والديمقراطيين يروجون له قبل التجديد النصفى

كتبت: نهال أبو السعود

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع على مشروع الديمقراطيين للمناخ والصحة والضرائب ليصبح قانونا اليوم الثلاثاء، مما يمثل إنجازًا كبيرًا لجدول أعماله المحلي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلقي ملاحظات ويوقع مشروع القانون المعروف باسم قانون خفض التضخم ، فى حدث في غرفة الطعام بالبيت الأبيض، ومن المحتمل أن يكون حفلًا أصغر، حيث يكون الكونجرس خارج الجلسة، ويشارك معظم الأعضاء في تمرير مشروع القانون خارج المدينة.

مستفيدًا من بعض الزخم السياسي، قاطع بايدن إجازته الصيفية للتوقيع على القانون بعد أيام فقط من موافقة مجلس النواب على الإجراء ، بعد موافقة مجلس الشيوخ بصوت واحد فقط وسط بعض الدراما السياسية بعد ان مضى معظم الأسبوع الماضي في ساوث كارولينا.

وقال البيت الأبيض أيضًا إنه "في الأسابيع المقبلة" ، سيستضيف بايدن اجتماعًا لمجلس الوزراء يركز على تنفيذ القانون الجديد وسيسافر أيضًا عبر الولايات المتحدة للترويج له.

وخططت إدارة بايدن لحملة إطلاق التشريع عبر البلاد ، والتي تهدف إلى جعل الأدوية الموصوفة والتأمين الصحي أرخص ؛ وتشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة والحد من تغير المناخ ورفع الضرائب على الأثرياء وخفض العجز.

بدءًا من الأسبوع الحالي وحتى نهاية أغسطس ، يعتزم أعضاء مجلس الوزراء السفر إلى 23 ولاية ، في أكثر من 35 رحلة ، للإعلان عن "قانون خفض التضخم" ، وفقًا للبيت الأبيض.

ويقدر البيت الأبيض أيضًا أن حوالي 5-7 ملايين أمريكي يمكن أن يشهدوا انخفاض تكاليف الأدوية الموصوفة لهم بمجرد أن يبدأ برنامج Medicare في التفاوض على التكاليف، وأضاف إنه سيتم تمديد أقساط أوباماكير لـ 13 مليون أمريكي مؤمن عليهم بموجب هذا البرنامج.