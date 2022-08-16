باريس تطالب موسكو بالانسحاب من محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء بأن أوكرانيين فجروا ستة أبراج لخطوط التوتر العالي القادمة من محطة كورسك للطاقة النووية.

وذكر المكتب في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، "في الرابع والتاسع والثاني عشر من أغسطس، قامت مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير خطوط التوتر العالي (110 و 330 و 750 كيلو فولت)، في منطقة كورتشاتوف في مقاطعة كورسك، مضيفا أنه تم تفجير 6 قواعد خطوط نقل الطاقة التي تنقل الطاقة الكهربائية من محطة كورسك الكهروذرية إلى المنشآت الصناعية والنقل ومواقع البنية التحتية الاجتماعية وإلى المناطق السكنية.