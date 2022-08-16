انطلاق المؤتمر الدولى لطلاب الصيدلة فى نسخته الـ 67 بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلق المؤتمر الدولي لطلاب الصيدلة في نسخته السابعة والستون، والذي يستمر حتي السبت المقبل الموافق 21 من اغسطس الجاري بالغردقة، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي .

ويشهد المؤتمر عدة محاضرات وورش عمل مختلفة هدفها مناقشة العديد من القضايا التي تهم مهنة الصيدلة في العالم أجمع وكيفية تطويرها واستغلال المهارات الشابة حول العالم بهذا التخصص.

يشارك في المؤتمر عدة جنسيات، وذلك لتبادل الخبرات والآراء في مجال الصيدلة حول العالم، حيث تقام محاضرات عن تأثير المشاكل البيئية حول العالم على المجتمعات و تأثير هذه التغيرات على الصحة النفسية و طرق حل هذه المشكلات، و من بين المحاضرات المقامة في المؤتمر محاضرة عن استغلال الاحياء البحرية في تطبيقات الصيدلة المختلفة و كيفية الاستفادة من الثروة الهائلة في المحيطات لتحقيق أقصى استفادة.

من جانبه صرح الدكتور محمد شعبان - مسؤول الصحة العامة بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة أن إيمانا بدورهم في العمل على رؤية مصر 2030 في المجال الصحي، والبيئي، والانساني المستلهم من اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2015، يجب اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للحد من المشاكل الصحية والبيئية والارتقاء بمستوى للخدمة الصحية بالعالم أجمع.



جانب من ورش العمل بالمؤتمر



المؤتمر الدولى لطلاب الصيدلة