اليوم السابع
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انطلاق الدراسة المباشرة برواق العلوم الشرعية والعربية بتسع محافظات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:01 ص
انطلاق الدراسة المباشرة برواق العلوم الشرعية والعربية بتسع محافظات رواق العلوم الشرعية
كتب لؤى على

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بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبى تعلم العلوم الشرعية طبقا للمنهج الوسطى المعتدل، ولمواجهة الأفكار المتطرفة، تم افتتاح الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية اليوم الإثنين، بنظام الحضور المباشر بتسع محافظات هى: الإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت تهيئة مقر ٍبكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن رواق العلوم الشرعية والعربية تنقسم الدراسة فيه إلى 3 مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كلٌ من هاتين المرحلتين إلى مستويين مدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر، والمرحلة الثالثة هى المرحلة التخصصية والتى تتشعب إلى أربعة تخصصات: تخصص العقيدة، وتخصص التفسير والحديث، وتخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية، وتنقسم الدراسة فى كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة.

 

وبلغ عدد الدارسين الذين تقدموا للالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية فى الموسم الدراسى للعام 2022/2023م قد تجاوز 47 ألف دارس من كافة أنحاء الجمهورية، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر وتحت إشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر الشريف.


الجامع الازهر

الازهر الشريف

الرواق الازهرى

العلوم الشرعية



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