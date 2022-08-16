اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:34 م
أكرم القصاص
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الهلال الأحمر يقدم خدمات إنسانية لأهالي الضحايا والمصابين بحريق كنيسة أبو سيفين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:58 م
الهلال الأحمر يقدم خدمات إنسانية لأهالي الضحايا والمصابين بحريق كنيسة أبو سيفين الهلال الاحمر يقدم الخدمات الإنسانية لأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن الهلال الأحمر المصري يواصل  تقديم كافة الخدمات الإنسانية لأسر الضحايا والمصابين، جراء حادث حريق  كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي وقع يوم الأحد الماضي، حيث رفع الهلال الأحمر المصري منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث درجة الاستجابة القصوى، ونشر فرق الاستجابة للطوارئ والفرق المتخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لتقديم الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث.
 
ودفع الهلال الأحمر المصري بـ (3) فرق متخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بأماكن توجيه الحالات المصابة والوفيات بمستشفى العجوزة وإمبابة العام، وذلك من أجل تقديم المساندة النفسية لهم ولذويهم جراء مصابهم الأليم، بجانب تقديم المواد الإغاثية كالمياه للمرافقين بالمستشفيات وتم توزيع حقائب النظافة الشخصية لجميع المصابين بالمستشفيات.
 
كما شارك فريق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري بحضور القداس الجنائزي على الضحايا بكنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق لتقديم خدمات الإسعافات الأولية.
 
وكاستجابة فورية للحادث قام الهلال الأحمر المصري بتفعيل صندوق الدعم في حالات الطوارئ، وذلك من أجل تقديم خدمات لأهالي الضحايا وكذلك المصابين في مجالات الصحة النفسية والدعم النقدي وذلك من أجل وضع تدخلات خاصة بالصحة النفسية على المدى البعيد لضمان عودة المصابين إلى حياتهم الطبيعية وتخفيف المعاناة على أسر الضحايا، ومازالت الفرق المتخصصة مستمرة في تقديم الخدمات الهلال الأحمر المصري لأهالي الضحايا.
 
جانب من المساعدات الانسانية للهلال الاحمر
جانب من المساعدات الانسانية للهلال الأحمر

الهلال الاحمر يقدم الخدمات الإنسانية لأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين
الهلال الأحمر يقدم الخدمات الإنسانية لأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين

الهلال الاحمر يقدم الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من حادث كنيسة أبو سيفين
الهلال الأحمر يقدم خدمات لأهالي الضحايا والمصابين من حادث كنيسة أبو سيفين
 
 
 

التضامن

الهلال الاحمر المصرى

الضحايا والمصابين من حادث كنيسة أبو سيفين



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