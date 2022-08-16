اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:42 م
أكرم القصاص
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"المركزي التونسي" يحذر من مواقع تنتحل اسمه وشعاره

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:12 م
"المركزي التونسي" يحذر من مواقع تنتحل اسمه وشعاره البنك المركزي التونسي
أ ش أ

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حذر البنك المركزي التونسي من مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل اسمه وشعاره، بهدف التغرير بالمستعملين وسرقة حساباتهم الشخصية.


ونفى البنك - في بيان اليوم - أية علاقة له بهذا الموقع وبهذه الصفحات، مؤكدًا عدم إطلاقه أية عملية توزيع أموال على المواطنين أو المشاركة فيها.


ودعا البنك المركزي التونسي مستخدمي الإنترنت إلى اليقظة لتجنب أي مخاطر قرصنة لحساباتهم الشخصية وخاصّة البنكية، مشيرًا إلى أن استعمال اسمه وشعاره في مثل هذه العمليات غير الشرعية يعتبر جريمة تعرّض مرتكبها إلى الملاحقة القانونية.


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