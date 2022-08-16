الكنيسة: حريق كنيسة القديس الأنبا بيشوى بالمنيا دون إصابات أو وفاة

كتب محمد الأحمدى

شب حريق، ظهر اليوم، ب كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة أسفر عن تدمير محتويات الكنيسة بالكامل، ودون وقوع أية حالات إصابة أو وفاة.

وذكر البيان، على الفور حضرت قوات الحماية المدنية التي استطاعت احتواء الحريق قبل أن يمتد أكثر، بالإضافة إلى حضور سيارات الإسعاف.

وتابع البيان ، تقوم جهات التحقيق حاليًّا بعملها لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.

وصل إلى موقع الحادث عقب وقوعه كل من نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا التي تتبعها الكنيسة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقيادات المحافظة.