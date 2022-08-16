اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة: حريق كنيسة القديس الأنبا بيشوى بالمنيا دون إصابات أو وفاة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:47 م
الكنيسة: حريق كنيسة القديس الأنبا بيشوى بالمنيا دون إصابات أو وفاة الكنيسة الارثوذكسية
كتب محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شب حريق، ظهر اليوم، بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة أسفر عن تدمير محتويات الكنيسة بالكامل، ودون وقوع أية حالات إصابة أو وفاة.
 
وذكر البيان، على الفور حضرت قوات الحماية المدنية التي استطاعت احتواء الحريق قبل أن يمتد أكثر، بالإضافة إلى حضور سيارات الإسعاف.
 
وتابع البيان ، تقوم جهات التحقيق حاليًّا بعملها لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.
 
وصل إلى موقع الحادث عقب وقوعه كل من نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا التي تتبعها الكنيسة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقيادات المحافظة.
 
 
 

 

 


الكنيسة

كنيسة المنيا

كنيسة القديس الانبا بيشوى

حريق الكنيسة

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

التحالف الوطنى يقرر زيادة الدعم النقدى لأُسر ضحايا حادث الكنيسة لـ25 ألف جنيه

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:26 م

محافظ المنيا لإكسترا نيوز: السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا بيشوى دون إصابات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:20 م

الكنيسة تصلى من أجل القمص عبدالمسيح بخيت كاهن كنيسة أبو سيفين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:35 م

نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس: كنيسة أبو سيفين مقننة منذ 2019

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:15 م

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: السيطرة على ماس كهربائى بكنيسة الأنبا موسى الأسود

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة