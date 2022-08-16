اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:42 م
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العثور على جثة سيدة أربعينية متحللة منذ 3 أيام فى بورسعيد

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:55 م
العثور على جثة سيدة أربعينية متحللة منذ 3 أيام فى بورسعيد جثة -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر الأهالي على جثة سيدة أربعينية، مساء اليوم الثلاثاء، داخل منزل بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، حيث استقبل مستشفى النصر، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، رشا حسن محمد محمد بيومي - 41 سنة، جثة هامدة. 
 
 
تلقي اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، بلاغاً من أهالي منطقة الكويت بحي العرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة ومعاينة الجثة. 
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي النصر تحت تصرف النيابة العامة.
 

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