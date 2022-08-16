"السونكاب والحنة وقورماى".. تعرف على تقاليد الـ3 أيام الزفاف في حلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

فى الصحراء الشرقية وتحديدا فى منطقة حلايب وشلاتين تختلف العادات والتقاليد من مكان للآخر مع اختلاف الطبيعة، ويقطن منطقة حلايب وشلاتين قبائل البشارية والعبابدة، ولهم عادات وتقاليد مختلفة فى الزواج حيث يحتفلون 3 أيام بالزواج.

حفلات الزفاف ثلاث ايام متوالية اليوم الأول يطلق عليه اسمه سونكاب وهو يوم خاص بالسيدات الفتيات فيما بينهم ولا يتدخل فيه الرجال اطلاقا يقومون بسماع اغانى تراثية ترجع لقبائل البجا والرقص فيما بينهم، ويتم ربط سعف النخل بالصوف الملون كنوع من انواع الزينة ودليل على أن تلك البيت به زفاف.

اليوم الثانى وهو يوم الحنة وهو يوم خاص لأهل العريس والعروسة فقط ومن الممكن أن يحضره البعض من أصدقاء العريس، وهذا اليوم يكون هناك سيدة يطلق عليها لقب الحنانة فى ذلك اليوم دورها أن تضع الحنه للعريس على يده وهى تكون من أهله أمه أو اخته أو عمته أو خالته، حيث يجلس بجوارها وتقوم بتحنيته ويضع اصدقاءه ايضا الحنا، ولابد أن يرتدى العريس الزى الرسمى للقبيلة وهو السروال والسديرى والبوجا.

هناك شاب يطلق عليه لقب وزير العريس خلال الثلاث ايام الزفاف، يلازم العريس طوال الثلاث ايام ولا يتركه اطلاقا، ويقوم بخدمة العريس ويجهز له كل شئ لا يترك العريس يقوم باى عمل لان ذلك فائل شؤم اذا قام العريس بشئ بنفسه، يكون وزير العريس اعزب، ويعتقد أهل الجنوب أن الذى يقوم بدور وزير العريس سيكون عليه الدور فى الزفاف أى أن مرافقه العريس فائل طيب.

اليوم الثالث من الزفاف له عدة أسماء فالاسم فى لغة أهل البجا يسمى " قورماى نقول " وهى تعنى يوم كشف الرأس وهو اليوم الذى يرى فيه العريس زوجته بعد أن يقوم بكشف رأسها وازاحة الشال الأحمر التى ترتديه، ويسمى ايضا بيوم العقد وهو الذى يكتب فيه عقد الزواج وفى اغلب الاحيان يكون يوم الجمعة، حيث عقب صلاة الجمعة يجتمع المدعوين ويقدم اهل العريس الطعام ومشروب الجبنة ىيبدأ حفل الزفاف من العصر حتى الليل.