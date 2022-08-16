السجن 7 سنوات لعامل لحيازته 49 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبدالفتاح محمد العكاري، والمستشار إمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة سيد البتانوني، بالسجن 7 سنوات، وغرامة خمسون ألف جنيه للمتهم "ع.م.ع" لاتهامه بالاتجار في المخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 11666 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم .



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم "ع.م.ع" عامل بناء بمزاولة نشاطا اجراميا في الاتجار بالمخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهم، وعقب تواجده بالطريق العام حاملا في يده حقيبة ، وبضبطه وتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي عدد 49 طربة حشيش.

وبتفتيش المتهم وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.