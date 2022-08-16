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الداخلية تضبط 208 قطع سلاح و301 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:50 ص
الداخلية تضبط 208 قطع سلاح و301 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (208) قطعة سلاح نارى ، (301) قضية مخدرات وتنفيذ (87199) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهودها عن ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 21 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7246) حكم قضائى متنوع.
 

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