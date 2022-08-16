البرلمان الليبى يناقش الانسداد السياسى وسبل الدفع بالمسار الدستورى

كتب: أحمد جمعة

يناقش مجلس النواب الليبى، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الرسمية في مدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزى النويري، الانسداد السياسي وسبل الدفع بالمسار الدستورى، بالإضافة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق.

وناقش البرلمان الليبي في جلسته الرسمية، أمس، أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج، والمتضررين من ضحايا انفجار صهريج الوقود في منطقة "بنت بية"، والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن المجلس قرر اعتبار بلدية "بنت بية" منطقة منكوبة، وتكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي الحادث في الداخل والخارج.

ووقع انفجار شاحنة وقود في بلدة بنت بية مطلع أغسطس الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، وهو ما أدى لمقتل وإصابة عشرات الليبيين في الحادثة.