الإسماعيلية تستعد للمهرجان الأول للمانجو.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية – صبرى غانم

تواصل محافظة استعدادتها للانتهاء من التجهيزات التى أوشكت على الانتهاء تمهيدا لإقامة وافتتاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو 2022 والذى سيتم افتتاحه الخميس القادم 19/8 ويستمر حتى الجمعة 20/8/2022.

وأعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية عن الاستعدادات الكاملة لمهرجان المانجو 2022 الماضية ومناقشة الخطوط العريضة للتجهيزات وتأمين استضافة المهرجان.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أنه سيقام مهرجان المانجو في الإسماعيلية 2022 على مدار يومين فقط 19 و20 أغسطس الجاري، حيث ينطلق المهرجان في الخامسة مساء الخميس المقبل بموكب كبير يضم سيارات مزينة بالمانجو من شارع محمد علي أمام المحافظة القديمة وصولا حتى منطقة نمرة 6.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو في الحديقة المفتوحة المجاورة لنادي الجولف في منطقة نمرة 6 والتنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال يومي المهرجان وأكدت أكدت الغرفة التجارية رسميا إقامة 4 منافذ أخرى داخل المدينة في منطقة الغابة وحي السلام ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة إقامة منافذ بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال فترة المهرجان تضم جميع أنواع المانجو وبأسعار الجملة، والتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق أسبوع مهرجان المانجا بالإسماعيلية 2022 في كافة فنادق مصر السياحية في نفس موعده في الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية تدشين المهرجان في الإسماعيلية كل عام بدء من العام الجاري على أن يكون المهرجان الأول انطلاقة لمهرجان عالمي ويضم المهرجان منافذ لبيع كافة الأصناف البلدية كالزبدة والسكرى والعويس والفصل والصديقة والأجنبية كالنعومي والاستون والكريمسون والكيت والكنت.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، جهاز المحافظة التنفيذى وجميع القائمين على مهرجان الإسماعيلية للمانجو، بتقديم كميات من المانجو لكافة دور رعاية الأطفال والمسنين بالمحافظة بالمجان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المانجو الأول بالإسماعيلية.

ووجهت إدارة المهرجان النصائح للقادمين والمشاركين فى مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو، حيث أعلنت أهم النصائح للوافدين إلي مدينة الإسماعيلية والحضور للعامة دون تكلفة.