الأرصاد: استمرار ارتفاع الرطوبة.. والحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل 37 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس، ليكون الإحساس بالطقس غدا شديد الحرارة، رطب على معظم الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وتسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة مقاسة 34 درجة مئوية والمحسوسة 37 درجة، مع استمرار فرص الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع خلال الأيام المقبلة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.